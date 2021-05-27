Афины , , 09:01 — REGNUM Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу состоится 31 мая в Афинах. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Греции от 26 мая.

Переговоры будут сосредоточены на двусторонних отношениях, а также на региональных и международных событиях. Ожидается, что перед встречей с Дендиасом министр иностранных дел Турции совершит частный визит во Фракию.

Как сообщает AMNA со ссылкой на дипломатические источники, накануне встречи Дендиас примет Чавушоглу на неофициальном ужине.

В субботу, 29 мая, заместитель министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии и открытости Греции Костас Фрагогианнис встретится в Кавале с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Их встреча пройдет в контексте продвижения позитивной повестки дня в экономическом и торговом секторах, о необходимости которой говорили главы МИД Греции и Турции в Анкаре 15 апреля.

Напомним, та встреча закончилась острой перепалкой, которую горячо обсуждали в обеих странах. Чавушоглу тогда сказал коллеге: «Вы должны решить, продолжим ли мы эту ссору или найдем решения, чтобы продолжить диалог и оставить каналы открытыми». Дендиас в ответ подчеркнул, что «позитивная повестка дня означает восприятие позиции другого».