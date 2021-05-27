Саратов, , 08:58 — REGNUM В Саратовской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 113 человек, у 54 из них диагностирована пневмония. Всего в регионе, по информации на 27 мая, зарегистрировали 62 273 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за все время 58 782 пациента, за сутки — 211 человек. Скончались 1052 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Самое большое число инфицированных за минувший день подтверждено в Саратове — 43 случая, остальные — в других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинацию от COVID-19 скорее всего необходимо будет проходить ежегодно, так как вакцины от нового заболевания, вероятно, нужно будет обновлять.

Читайте также: Эпидемиолог рассказал, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной