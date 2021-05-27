Москва, , 09:03 — REGNUM В настоящее время наиболее теплая вода среди черноморских курортов в Сочи и Геленджике, где вода прогрелась до +18 °C. Об этом 27 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Анапе сейчас температура воды 17 градусов, а в Геленджике, Сочи — 18 градусов», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик отметил, что температура воды в Феодосии, Алуште, Ялте и Евпатории в данный момент составляет «всего лишь 15 градусов» и утончил, что, согласно рекомендации врачей, купальный сезон нужно открывать, когда вода прогреется до +22 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ближайшие дни на территории ряда районов Красноярского края прогнозируется ухудшение погодных условий.