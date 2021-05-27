Владивосток, , 09:07 — REGNUM Во Владивостоке 27 мая днём случился пожар в многоэтажном доме — в соцсетях опубликовано видео горящего балкона на 20 этаже.

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Очевидцы сообщают, что на момент приезда пожарных после 13:00 к дому по улице Леонова в микрорайоне Эгершельда, было неизвестно, есть ли в горящей квартире жильцы.

Огонь вырывался пламенем и перешёл на верхний этаж. Лифт в доме отключен, пожарным пришлось со всей амуницией подниматься на 20-й этаж пешком.

В МЧС пояснили, что эвакуировали шесть человек с верхних этажей.

В 14:19 огонь был потушен. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров. Пострадавших нет.

На тушении были задействованы 29 человек личного состава и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, тело восьмимесячной девочки было обнаружено в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии.