Уфа, , 08:57 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии внес глава республики Радий Хабиров. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что специально подготовленные пляжи могут осуществлять работу при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Отмечается, что на территории пляжей можно не носить маски.

Согласно документу, праздники «Сабантуй» в регионе будут проводится по графику, который был утверждён указом главы региона. При этом организаторы мероприятий должны обеспечить проведение дезинфекции в торговых предприятиях и выполнение других требований Роспотребнадзора.

Кроме этого, при проведении Сабантуя необходимо выбирать территорию, на которой будет возможность соблюдать социальную дистанцию. Организаторам также нужно вести контроль за соблюдением масочного режима и проведением термометрии.