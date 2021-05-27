Москва, , 08:54 — REGNUM Российская госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление (CNSA) презентуют дорожную карту создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Шестнадцатого июня планируем провести совместное мероприятие госкорпорации «Роскосмос» и CNSA, посвященное презентации дорожной карты по созданию МНЛС», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, к середине марта Китай завершил технико-экономическое обоснование своей программы исследования Луны, включающую строительство международной исследовательской станции на южном полюсе спутника. Ранее, 9 марта, Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства такой базы на Луне.

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