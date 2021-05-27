Москва, 27 мая 2021, 08:54 — REGNUM Российская госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление (CNSA) презентуют дорожную карту создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Как сообщало ИА REGNUM, к середине марта Китай завершил технико-экономическое обоснование своей программы исследования Луны, включающую строительство международной исследовательской станции на южном полюсе спутника. Ранее, 9 марта, Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства такой базы на Луне.
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