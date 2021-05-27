Варшава, , 08:54 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью для Polskie Radio 24 заверил, что он и правительство действовали в соответствии с конституцией, приняв весной 2020 года решение о сроках и форматах проведения президентских выборов, и отверг обвинения со стороны Верховной контрольной палаты.

«Президентские выборы в условиях пандемии коронавируса проводились в Польше впервые в истории. Я взял за это на себя личную ответственность. Хочу четко подчеркнуть, что мы решили провести президентские выборы согласно положениям конституции страны», — заявил Моравецкий.

В качестве аргумента политик привел тот факт, что он «выполнял вспомогательную, а не административную функцию в организации выборов, а главную роль, как и полагается, играла Национальная избирательная комиссия, которая и закрепила сроки и порядок выборов весной 2020 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная контрольная палата направила в генеральную прокуратуру заявление с требованием проверить законность действий премьер-министра республики Матеуша Моравецкого по поводу его участия в подготовке президентских выборов весной 2020 года. В ведомстве считают, что чиновник мог превысить свои полномочия и настоять на проведении выборов с помощью почты.

Выборы президента Польши, состоявшиеся 10 мая 2020 года, в связи с пандемией SARS-CoV-2 прошли с помощью голосования по почте. Это вызвало ряд скандалов, потому что такое голосование нарушало принцип конфиденциальности избирателей. Ряд политических деятелей, в том числе бывшие премьер-министры и президенты Польши, призвали бойкотировать то голосование. В итоге выборы все равно состоялись. С минимальным перевесом победил действующий на тот момент президент страны Анджей Дуда.