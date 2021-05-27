Эрзинский район, Тува, , 08:52 — REGNUM В Эрзинском районе Тувы сильным течением реки Нарын унесло автомобиль УАЗ Hunter, в котором находились два человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, сообщение поступило 26 мая.

В машине находились два человека Официальная страница Главного управления МЧС России по Туве в соцсети «ВКонтакте»

«По данному сообщению было принято оперативное реагирование личным составом 20-ой пожарно-спасательной части по охране Эрзинского района, в результате было спасено 2 человека», — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели обратились к жителям с просьбой воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов до стабилизации обстановки.

Напомним, из-за сильных дождей уровень воды в местных реках начал подниматься. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с переливом воды через дорогу закрыта трасса Кызыл — Сарыг-Сеп. На семь часов также было перекрыто движение по федеральной дороге «Енисей».

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