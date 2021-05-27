Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить борьбу с браконьерством. Об этом глава государства заявил на встрече с министром экологии, геологии и природных ресурсов Магзумом Мирзагалиевым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Министр представил информацию о ситуации на водоемах страны. По его словам, с киргизской стороной достигнута договоренность по дополнительному сбросу воды из Токтогульского водохранилища.

Кроме того министерство экологии продолжает работать с российской стороной для увеличения сброса воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища.

Мирзагалиев представил также данные по численности сайгаков. По его словам, за последние два года благодаря дополнительным мерам по борьбе с браконьерством численность сайгаков выросла в 2,5 раза, до 842 тыс.