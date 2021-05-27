Москва, 27 мая, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery запатентовал в России дизайн рестайлингового кроссовера CheryExeed TXL. Изображения автомобиля размещены в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

База Роспатента Рестайлинговый кроссовер CheryExeed TXL

Стоит отметить, что заявку на патент CheryExeed TXL производитель подал в Роспатент еще в декабре прошлого года. И только теперь документ на промышленный образец автомобиля опубликовали на сайте российского ведомства.

Рестайлинговый CheryExeed TXL имеет черты актуального кроссовера CheryExeed. Обновлённая модель отличается от базового варианта авто более широкой решёткой радиатора с горизонтальными планками посередине и вертикальными нишами под светодиодную оптику. На корме у кроссовера появилась светодиодная полоса («монобровь») соединяющая задние фары.

Ожидается, что модернизированный кроссовер будет оснащён турбированным мотором Acteco 1.6 максимальной производительностью 186 л. с. (275 Нм).

Ранее в России были замечены электромобили Chery Tiggo e, окрашенные в красный и голубой цвета. Ожидается, что в будущем китайская автокомпания подаст заявку на получение ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) для данной модели.

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