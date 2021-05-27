Сеул, , 08:53 — REGNUM Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение сохранить учётную ставку на уровне 0,5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Данное решение было принято 27 мая в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике в связи с низким инфляционным давлением и ростом цен на жилье.

По мнению аналитиков, учётная ставка не будет повышаться до конца текущего года в связи с тем, что справиться с пандемией коронавируса по-прежнему не удаётся.

Между тем, эксперты ЦБ прогнозируют, что темпы роста экономики страны в 2021 году составят 4%, что на 1% больше по сравнению с предыдущим прогнозом. А в 2022 году — 3%, что на 0,5% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Инфляция может составить 1,8%.