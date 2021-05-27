Филадельфия, США, , 08:51 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Брэдли Бил, записавший в свой актив 33 очка. В составе «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс набрали по 22 очка.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Филадельфии».

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