Москва, , 08:50 — REGNUM Главархив опубликовал и чертежи нереализованных в Москве архитектурных проектов советского времени. Исторические материалы можно посмотреть на сайте ведомства, сообщается на портале градоначальника

Москвичи смогут увидеть фотографии и чертежами восьмой сталинской высотки и Дома колхозника на Каланчевской улице. Наиболее интересен среди документов проект пантеона — памятник славы великих людей Советского союза. Туда должны были переместить тела Владимира Ленина и Иосифа Сталина

Для всех желающих доступно 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов. Благодаря этим материалам горожане смогут представить, как выглядела бы Москва, если бы эти проекты были реализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, Главархив Москвы опубликовал материалы о помощи столицы блокадному Ленинграду.

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