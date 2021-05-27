Москва, , 08:49 — REGNUM Сотрудники организаций и компаний в России могли бы отказаться от отдыха и работать без отпуска, но за достойную ежемесячную заработную плату. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

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Так, выяснилось, что жители России согласны отказаться от отпуска вознаграждение 413,6 тыс. рублей в месяц, пишет RT. Жители Москвы назвали сумму в 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — 418,3 тыс. рублей.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данные исследования сервиса «Работа.ру», довольны уровнем своей зарплаты лишь 9% работающих жителей России. Хотели бы повысить зарплату на сумму более 50 тыс. рублей 25% опрошенных. Не против повышения оклада на 40−50 тыс. рублей 14%, на 30−40 тыс. рублей — 10% респондентов.

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