Черкесск, , 08:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попала в поле зрения правоохранителей главный бухгалтер одного из образовательных учреждений. Женщину заподозрили в служебном подлоге, благодаря которому она смогла положить в карман более 1,7 млн рублей. Факт совершения хищения выявили сотрудники МВД, сообщили 27 мая в пресс-службе ведомства.

Как установлено в ходе проверки документов в учебном заведении, 54-летняя бухгалтер внесла заведомо ложные сведения о выплатах денежных средств на приобретение специальной одежды для избежания травматизма. Кроме того, она обманула предприятие, выплатив себе денежные средства в счет оплаты больничного листа, хотя сама не была на больничном.

В общей сложности республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главного бухгалтера.

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