Ульяновск, , 08:47 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки произошли лесные и травяные пожары. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

В области зарегистрировано ещё два лесных пожара. Один из них произошёл в Мелекесском участковом лесничестве возле Димитровграда. Его обнаружили в 13:00, ликвидировали к 19:00. Площадь возгорания составила 0,4 гектара.

Второй лесной пожар произошёл в 20:00 в Ясашноташлинском участковом лесничестве Тереньгульского района. Его потушили через два часа, площадь возгорания составила 0,02 гектара.

Оба лесных пожара оцениваются ведомством как средние и низовые.

Кроме того, в Ульяновской области произошло ещё два травяных пожара площадью 0,12 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 27 по 31 мая в лесах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим объявлен «оранжевый» уровень опасности, означающий опасные явления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области объявили «оранжевый» уровень опасности