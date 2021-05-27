Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Экстренное использование экспериментального препарата от COVID-19 Sotrovimab, разработанного британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) совместно с ее американским партнером Vir Biotechnology, одобрило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA). Об этом 27 мая сообщается на сайте американского регулятора.

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Уточняется, что препарат Sotrovimab (VIR-7831) создан на основе моноклональных антител и его можно использовать для лечения нового заболевания легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей от 12 лет и старше с массой тела, превышающей 40 кг.

При этом лечение данным препаратом запрещено для госпитализированных с COVID-19 пациентов и для нуждающихся в кислородной терапии.

Также отмечается, что действие лекарства направлено против шипового белка SARS-CoV-2 и предназначено для блокирования прикрепления вируса, а также проникновения его в клетки человеческого организма. В то же время, побочными эффектами при его использовании могут быть анафилаксия — тяжелая, потенциально угрожающая жизни, системная реакция гиперчувствительности (аллергическая или неаллергическая), сыпь и диарея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бразилии губернаторы девяти северо-восточных штатов заявили о готовности применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» под свою ответственность.