Оренбург, , 08:43 — REGNUM Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев раскритиковал работу уполномоченных органов и ведомств на совещании, где обсуждалась ситуации со зловонием в селе Южный Урал. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Участниками совещания стали представители полиции, Роспотребнадзора, Росприродназдора, ООО «Оренбург Водоканал». Прокурор указал на увеличение жалоб от населения села и необоснованное затягивание сроков установления и устранения причин загрязнения воздуха. Действия уполномоченных лиц были расценены как неадекватные ситуации.

Медведев потребовал эффективной деятельности от контролеров и правоохранителей — вплоть до привлечения виновных в загрязнении воздуха к уголовной ответственности. Гендиректора водоканала предупредили о серьёзных последствиях, если в ближайшее время запах не будет нейтрализован. Разрешение ситуации с загрязнением воздуха прокурор Оренбуржья взял под личный ежедневный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители села Южный Урал Оренбургского района жалуются на то, что задыхаются от зловония. Источником неприятного запаха названы объекты водоканала, расположенные возле жилой застройки.

Читайте ранее в этом сюжете: От жителей оренбургского села поступило 90 жалоб на зловоние