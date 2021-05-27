Кызыл, , 08:42 — REGNUM Власти Тувы усомнились в жизнеспособности круглогодичного тепличного комбината в суровых условиях региона, которая по климату примерно схожа с районами Крайнего Севера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вопросы вызывает в первую очередь, высокая энергоёмкость предприятия. Напомним, тарифы на электроэнергию в республике — одни из самых высоких в стране. То же самое с углём, на котором работают ТЭЦ и котельные.

«Поэтому вполне обоснованы опасения, что продукция теплицы попросту не выдержит конкуренции с привозными овощами даже из соседней Хакасии, где климат намного мягче тувинского, не говоря уж о Средней Азии», — отметили в правительстве.

В связи с этим глава региона Владислав Ховалыг предложил отказаться от программы «Овощи Тувы» в пользу более эффективных проектов в рамках Индивидуальной программы развития республики. Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ не возражают против корректировок в документе.

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