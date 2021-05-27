Москва, , 08:41 — REGNUM Лучшим игроком сезона 2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В голосовании участвовали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер».

Азмун занял в голосовании первое место, набрав 76 очков. Второе место занял по одноклубник Артём Дзюба (61 очко). Замкнул тройку полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (51).

В завершившемся сезоне Азмун провёл 24 матча, в которых забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.

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