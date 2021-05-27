Москва, , 08:40 — REGNUM Дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые ранее прибыли на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, 27 мая продолжили учебные полёты над восточной частью Средиземного моря. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Полёты дальних бомбардировщиков проходили в сопровождении российских истребителей Су-35.

Базирование Ту-22М3 на аэродроме «Хмеймим» стало возможным благодаря реконструкции второй взлетно-посадочной полосы, на которой полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Также была увеличена длина взлетно-посадочной полосы.

«После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в восточной части акватории Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время авиабаза «Хмеймим» может принимать все типы самолетов, которые стоят на вооружении ВС РФ, включая самолёты тяжёлого класса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учебные полёты над акваторией Средиземного моря провели экипажи бомбардировщиков Ту-22М3, которые накануне прибыли на аэродром Хмеймим в Сирии.

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