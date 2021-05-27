Женева, Швейцария, , 08:47 — REGNUM Самый тёплый год за всю историю наблюдений за погодой наступит в ближайшие пять лет. Об этом сообщила 27 мая в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — специализированное учреждение ООН.

Пока на первом месте находится 2016 год. Согласно исследованию Метеорологической службы Великобритании, «ведущего центра ВМО для подобных прогнозов», по меньшей мере один год из 2021−2025 годов станет самым теплым с вероятностью 90%.

Британские метеорологи пришли к выводу, что в ближайшие пять лет средняя температура на поверхности суши и моря каждый год будет по крайней мере на один градус Цельсия превышать значения доиндустриальной эпохи. Вероятность того, что в один из пяти годов превышение составит 1,5%, они оценили в 40%. В 2020 году, для сравнения, превышение составило 1,2 градуса.

Ожидается также, что в высокоширотных районах и в регионе Сахеля погода станет более влажной, а в Атлантике повысится активность циклонов.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что речь не идёт только лишь о цифрах. Потепление означает таяние льда, повышение уровня морей и другие изменения. Это снова указывает на необходимость сокращения углеродных выбросов.

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