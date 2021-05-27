Ульяновск, , 08:37 — REGNUM В Ульяновской области установился пятый класс пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧМ по региону со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

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По данным ведомства, с 27 по 31 мая в лесах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса). В связи с этим объявляется «оранжевый» уровень опасности.

В ведомстве призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности на природе, напоминая о штрафных санкциях и большом ущербе в случае лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень опасности означает опасные погодные явления. Следом идёт последняя, «красная» школа, то есть погодные условия очень опасны.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области произошло более 40 лесных пожаров, а палы сухой травы регистрируется почти ежедневно.