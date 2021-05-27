Москва, , 08:38 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 81 лесной пожар на общей площади 791 га. Об этом 27 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.05.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 81 лесной пожар на площади, пройденной огнем 791 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Владимирской, Московской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Магаданской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, в Республике Якутия и Башкирии, в Алтайском и Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 38 лесных пожаров на общей площади 3154 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2154 человек, 497 единицы техники и десять воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 37 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Томпонского районов действуют 12 природных пожаров.