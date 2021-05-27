Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:35 — REGNUM Тромбоз у лиц, получивших вакцину AstraZeneca и Johnson & Johnson, может возникать из-за попадания спайкового бела в ядро клетки, а не цитозольную жидкость. К такому выводу пришла группа ученых университета Гёте во Франкфутре, сообщает Financial Times

Группу возглавляет профессор Рольф Маршалек. По его словам, тромбоз связан с аденовирусными векторами. Они используются в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson для доставки спайкового бела коронавируса в организм человека.

Ученые считают, что после доставки белка в ядро часть его расщепляются и создает мутации. В результате части спайового белка не могут связаться с клеточной мембраной и создать иммунный ответ, а вызывают образованием тромбов.

Подобная реакция возникает у одного человека из 100 тыс. вакцинированных. Маршаклек отметил, что другие вакцины, созданные на основе РНК, доставляются в клеточную жидкость. Это не приводит к опасным побочным эффектам.

Ученые университета Гёте считают, что создатели вакцины могут исправить этот недостаток. По их мнению, разработчикам необходимо изменить секвенирование спайкового белка.

Вместе с тем профессор трансфузионной медицины Боннского университета Йоханнес Ольденбург заявил, что версия Маршалека является всего лишь гипотезой, которую предстоит доказать.

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