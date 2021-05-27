Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Власти США полностью соблюдают обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщили в Госдепе.

«Соединённые Штаты полностью соблюдают свои договорные обязательства и реализуют ДСНВ», — сообщили в Госдепе, добавив, что договор продлён на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД опубликовал сведения о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США по состоянию на 1 марта 2021 года. Американская сторона занизила количество таких вооружений на 101 единицу, следует из документа.

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