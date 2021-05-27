Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор в отношении 29-летнего жителя Горно-Алтайска, обвиняемого в применении насилия, неопасного для здоровья против полицейского. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 20 мая неоднократно судимый за воровство мужчина был этапирован из следственного изолятора в Майминский районный суд. Его обвиняли в очередной краже.

После окончания заседания он в кузове служебного автомобиля МВД набросился на одного из полицейских, вцепившись зубами за тыльную поверхность его правой кисти. На помощь пришли коллеги правоохранителя, которым удалось оттащить злоумышленника.

«Суд… признал его виновным и с учётом отягчающих обстоятельств, присоединения не отбытой части наказания, назначенного приговором, назначил осужденному наказание в виде 2 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.