Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве с 29 мая на экспериментальной площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре». стартует в общегородском культурно-образовательном проекте «Летний «Октябрь», сообщается на портале градоначальника.

В рамках проекта для москвичей проведут бесплатно более 150 деловых и научно-популярных мероприятий, присоединиться к которым можно будет каждые выходные до 5 сентября. Для участия в проекте нужна предварительная регистрация.

Для всех желающих будут доступны экскурсии по историческим местам Москвы, паблик-токи, бизнес-дебаты, дискуссии, воркшопы, митапы, выставки, игротеки, кинопоказы, музыкальные перформансы, встречи с блогерами и др.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 мая в Москве начинаются занятия в рамках образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» для начинающих предпринимателей.

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