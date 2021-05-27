Сеул, , 08:35 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у пяти военнослужащих, прибывших в Южную Корею в промежутке между 10 и 25 мая. Известно, что пять случаев заражения были выявлены сразу после их прибытия в страну, ещё три случая — во время карантина. В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в учебные учреждения базы «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 875.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 629 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 138 311.

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