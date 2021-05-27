Пекин, , 08:33 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил обновленный кроссовер KX3 (Seltos) на рынке Китая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что внешний вид рестайлингового KIA KX3, предназначенного для рынка Китая, почти полностью совпадает с версией модели для российского рынка. Однако новинка для КНР имеет ряд доработок экстерьера.

Автопроизводитель оснастил модель новой передней панелью, другим сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса, объединенным с дисплеем приборной панели, новым логотипом бренда и расширенной линейкой комплектаций.

В движение KX3 приводит атмосферный двигатель G4FL рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 115 «лошадей». Силовой агрегат функционирует с шестискоростной механической коробкой передач либо с вариатором CVT.

Стоимость базовой комплектации рестайлинговой модели KX3 равна 108 800 юаней (1,2 млн. рублей).

Ранее компания KIA представила в РФ кроссовер Sportage Black Edition в комплектации Luxe Plus. Внешне авто данной версии отличается чёрной решёткой радиатора, чёрными накладками на бамперах, такого же цвета боковыми молдингами и рейлингами.

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