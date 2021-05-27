Самара, , 08:37 — REGNUM Ключи от автомобиля «Лада Гранта» вручил глава Самарской области Дмитрий Азаров учителю начальных классов, которая победила в конкурсе «Учитель года Самарской области — 2021». Об этом 26 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в регионе подвели итоги конкурса «Учитель года Самарской области — 2021», каждый год в котором принимает участие свыше 800 учителей. В текущем году в областном этапе конкурса приняли участие 21 педагог, в том числе семь молодых учителей в возрасте до 30 лет. Семь педагогов представили сельские школы, а 14 учителей — городские образовательные учреждения.

Отмечается, что в конкурсе победила учитель начальных классов «Школы № 23 имени Пальмиро Тольятти» Ирина Леванова. Она будет представлять учителей области на федеральном конкурсе «Учитель года России» в Ростове-на-Дону.

Глава региона вручил педагогу ключи от автомобиля «Лада Гранта» и пожелал успехов во Всероссийском этапе конкурса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в преддверии Международного женского дня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил 22 женщинам, которые достигли больших достижений в науке, медицине, образовании, юриспруденции, творчестве, государственные награды.