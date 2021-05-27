Новосибирск, , 08:30 — REGNUM Депутаты горсовета Новосибирска на заседании 8-ой сессии рассмотрели вопрос о создании условий для безопасного использования электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. По мнению первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова, «эту вакханалию необходимо прекращать».

«Ситуация с прокатом самокатов и с ездой на велосипедах по тротуарам города Новосибирска идёт по восходящей и уже не поддаётся никакому описанию, — пояснил он. — На мой взгляд, эту вакханалию необходимо прекращать. Потому как рано или поздно это приведёт к тяжёлым травмам. Люди жмутся к поребрикам, посередине гоняют орды самокатчиков, на встречу им едут велосипедисты с коробами с пищей. Непонятно, кому предназначены эти пешеходные дорожки».

Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что от фракции «Единая Россия» было направлено письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой в наиболее короткие сроки рассмотреть возможность утверждения изменений в правила дорожного движения, в части определения статуса участников дорожного движения, использующих электросамокаты, моноколёса, гироскутеры.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин уточнил, что проект изменения в ПДД подготовлен. И в нёмпоявилась новая формулировка: такие средства передвижения названы средствами индивидуальной мобильности, предложены конкретные ограничения как скоростного режима, так и мест передвижения

Председатель постоянной комиссии совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин подчеркнул, что"сейчас нужно очень динамично и оперативно урегулировать городские правила по благоустройству — это ширина тротуаров, их разлиновка под велодорожки».

«Самая главная задача — сделать так, чтобы езда была максимально безопасной, как для водителей, так и для пешеходов, и эти потоки нужно развести. Для проработки этих вопросов мы приняли решение создать оперативную рабочую группу. В дальнейшем нам необходима новая программа по развитию сети велодорожек. Сегодня же нужно урегулировать две проблемы — это разумное ограничение скорости, а также определение правил стоянки для этих транспортных средств», — подытожил он.