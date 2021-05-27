Киев, , 08:32 — REGNUM Украинская госкомпания «Нафтогаз» приняла на работу двух человек, которые будут заниматься противодействием строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в социальной сети Facebook.

«Остановить «Северный поток — 2» — национальная задача для Украины и приоритет для национальной компании «Нафтогаз», — сказано в сообщении.

Команду «борцов» с «Северным потоком — 2» усилили бывшим сотрудником Национального комитета Республиканской партии США, работником государственного департамента и департамента защиты окружающей среды США Мироном Василиком.

«Господин Василик на позиции советника председателя правления [Нафтогаза] займется расширением сотрудничества компании с международными организациями», — сказано в сообщении.

Кроме него в компании будет работать Роман Супрун — специалист в области адвокатуры. Его зона ответственности — взаимодействие с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» контрпродуктивными, поскольку строительство трубопровода практически завершено.

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