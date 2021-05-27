Оттава, , 08:31 — REGNUM Одним из участников программы Artemis 2 Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) станет астронавт из Канады, также планируется в ближайшие пять лет отправить на Луну канадский луноход. Об этом 27 мая сообщил министр по инновациям, науке и промышленности страны Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в соцсети Twitter.

«Канада будет частью космической истории! Канадец станет участником миссии Artemis 2, первой пилотируемой миссии на Луну с 1972 года», — написал в своем сообщении канадский министр.

Также Шампань отметил, что «Канада планирует высадить на Луне луноход в течение ближайших пяти лет, чтобы подготовить космический сектор (страны) для дальнейших исследований». При этом он не привел каких-либо подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вышла на заданную орбиту с очередной партией из 60 спутников глобальной интернет-сети Starlink.