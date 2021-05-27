Варшава, , 08:27 — REGNUM Поведение России требуют решительных действий со стороны международного сообщества. В этом уверен президент Польши Анджей Дуда, сообщает польский информационный канал Polsat News.

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В ходе визита в Грузию польский лидер заявил, что «Россия — это ненормальная страна, это не государство, которое нормально себя ведёт, это государство—агрессор».

"Действия России — агрессивные, имперские, которые отнимают у людей возможности для развития, отнимают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военной ситуации, когда люди гибнут», — продолжил Дуда.

По его мнению, эти действия «не могут быть приняты международным сообществом», а, напротив, требуют от него решительных действий.

Польский лидер напомнил, что в 2022 году Польша примет председательство в ОБСЕ.

«Мы будем говорить об этих вопросах, мы будем их поднимать на форуме Генеральной Ассамблеи ООН или в Совете по правам человека ООН, в котором мы на данный момент являемся членом», — пообещал Дуда.

«Если бы Россия соблюдала международного права, такие ситуации, как здесь (речь идёт о Южной Осетии — прим. ИА REGNUM) никогда бы не произошли, но факт остается фактом, именно потому, что Россия нарушает международное право», — добавил президент Польши.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Польши проводят курс на дальнейшее свёртывание двусторонних контактов Варшавы и Москвы. Она отметила, что с 2014 года отношения России и Польши находятся в стадии заморозки по инициативе Варшавы. Польша ведёт кампанию по борьбе с советскими памятниками, историей, пытается сорвать инфраструктурные проекты РФ.

Дипломат добавила, что присутствие НАТО увеличивается под предлогом некой «российской угрозы». Принципиальных неразрешимых проблем в отношениях двух государств нет, но польские власти решить их не стремятся, констатировала Захарова.