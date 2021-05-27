Казань, , 08:30 — REGNUM В Татарии за сутки зарегистрировали два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает республиканский оперативный штаб.

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Скончались от заболевания 86-летняя женщина и 70-летний мужчина. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 27 мая в республике от COVID-19 всего скончались 495 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Забайкальском крае 41 605 пациентов (+44 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 834 человека (+1 за последние сутки).

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