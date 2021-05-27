Кишинёв, , 08:28 — REGNUM В Молдавии в течение суток 26 мая выявили 94 случая заражения коронавирусом в ходе 4402 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 254 908 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 247 016 человек, в том числе 128 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 699 пациентов с COVID-19, из которых 99 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6088 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе четверо — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 73 случая заражения коронавирусом в результате проведения 4375 тестов. Выздоровевшими врачи признали 128 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии ищут способы увеличить темпы прививочной кампании от COVID-19. С 26 мая в Кишинёве начали работать два прививочных пункта: в автобусе и троллейбусе. С 28 по 30 мая в столице во Дворце Республики пройдёт круглосуточный марафон вакцинации.

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