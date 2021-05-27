Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM В Свердловской области идёт проверка по факту возгорания в гостинице на базе отдыха «Таватуй». Пожар произошёл 26 мая, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Базой отдыха заведует дирекция социальной сферы Свердловской железной дороги, являющейся филиалом ОАО «РЖД». Площадь огня составила почти 250 кв. метров. Его удалось погасить. Пострадавших нет.

Нижнетагильский транспортный прокурор выясняет, насколько объект был безопасен в противопожарном плане. Отметим, что в апреле 2021 года там была проверка, в ходе которой выявились нарушения требований пожарной безопасности. Юридическое лицо тогда оштрафовали на 100 тыс. рублей.