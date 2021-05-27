Москва, , 08:27 — REGNUM Любое предложение, включая переход на четырёхдневную рабочую неделю, обязан в случае поступления рассмотреть Минтруд РФ. Об этом сообщил 27 мая глава министерства Антон Котяков.

«Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать… Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал Котяков РИА Новости.

Министр не стал оценивать само предложение о сокращении рабочей недели. Он пояснил, что его слова о готовности рассмотреть эту идею не нужно воспринимать как то, что в Минтруде с ней «потенциально согласны».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил начать эксперимент по переходу на четырехдневную неделю. Такой переход, считает он, может быть ступенчатым, с сокращением рабочего времени на один, два, три часа. Впервые Медведев выступил за такую реформу летом 2019 года в Женеве.

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