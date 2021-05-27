Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве сожительницы из ревности. Женщина была задушена, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Тело женщины было обнаружено 14 января 2021 года в квартире одного из домов по улице Рябикова в Ульяновске. Правоохранители установили, что накануне у неё произошёл конфликт с 44-летним гражданским мужем, который работал охранником местной фирмы.

«Движимый ревностью, нападавший задушил жертву руками», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Кроме того, в пользу сына убитой взыскано 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барышском районе Ульяновской области вынесен обвинительный приговор местному жителю за убийство 32-летней знакомой, назначив 12 лет колонии. По данным следствия, злоумышленник заподозрил её в краже кольца и веника.

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