Тампа, США, , 08:24 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи, у защитника Михаила Сергачёва один голевой пас. Вратарь Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 29 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4:2 и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.

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