Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перенесли сроки празднования Дня города, посвящённого 355-летию со дня основания. Решение принято в связи с риском распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба администрации города.

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По планам, торжества были намечены в июне. Однако накануне, 26 мая региональный оперативный штаб продлил ограничительные меры до конца июля.

«Точной даты пока нет, празднование отложено до стабилизации эпидемиологической обстановки», — отметила председатель комитета по социальной и молодёжной политике администрации Светлана Трифонова.

Добавим, что ранее День города Улан-Удэ отмечали в сентябре, однако в 2019 году власти города предложили перенести праздник на более тёплое время года. В результате в устав города были внесены изменения.

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