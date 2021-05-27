Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Жительница штата США Огайо Эбигейл Бугенске первой выиграла в лотерее для сделавших прививку от COVID-19, которую организовали власти штата. Об этом 27 мая сообщает телеканал ABS News.

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Уточняется, что губернатор Огайо Майк Девайн организовал данный розыгрыш для популяризации вакцинации от нового заболевания. Также указывается, что имя победительницы было определено с помощью генератора случайных чисел.

При этом еще один житель штата — учащийся школы Джозеф Костелло — на этих же условиях выиграл полную оплату обучения в одном из университетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что вакцинацию от COVID-19 скорее всего необходимо будет проходить ежегодно, так как вакцины от нового заболевания, вероятно, нужно будет обновлять.