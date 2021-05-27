Севастополь, , 08:22 — REGNUM В Севастополе 29 мая пройдёт церемония включения в состав ВМФ России малого морского танкера «Вице-адмирал Паромов», построенного на нижегородском предприятии «Волга» по проекту 03182. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

Ранее о завершении государственных испытаний и готовности головного судна проекта к приёму в состав Черноморского флота (ЧФ) главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложил начальник управления кораблестроения ВМФ капитан первого ранга Ильяс Шигапов.

«В ближнесрочной перспективе для вспомогательного флота ВМФ России будет построено ещё три малых морских танкера этого проекта. Два из них будут построены на «Восточной верфи», — отмечается в сообщении.

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» является многоцелевым судном, способным транспортировать жидкие и сухие грузы, а также эффективно решать другие задачи снабжение кораблей и судов в самых тяжёлых погодных условиях. Новейшее судно также может выполнять спасательные функции.

Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот России готовится принять в свой состав первый универсальный танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов».

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