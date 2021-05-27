Сеул, , 08:24 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 26 мая телефонные переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран договорились активизировать сотрудничество в вопросе подготовки к мероприятиям, посвящённым 30-летию установления дипломатических отношений между странами, которые будут отмечаться в 2022 году, а также работать над расширением экономического сотрудничества.

Чон Ый Ён выразил надежду на то, что страны будут и впредь развивать взаимное сотрудничество на основе программы экономического сотрудничества «Свежий ветер».

Напомним, что Казахстан и Южная Корея подписали программу нового экономического сотрудничества «Свежий ветер», направленную на продвижение двусторонних инвестиций и торговли, в 2019 году в ходе визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Нур-Султан.

В свою очередь, Мухтар Тлеуберди отметил, что официальный Нур-Султан ценит сотрудничество с Сеулом, являющимся стратегическим партнёром, а также выразил надежду на расширение сотрудничества в различных областях.