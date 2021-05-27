Оренбург, , 08:18 — REGNUM В Оренбурге прокурор указал на плохую работу чиновников из-за плачевного состояния подземных пешеходных переходов после проведенной проверки ряда объектов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Городской прокурор Игорь Стасюлис проинспектировал четыре объекта: на ул. Маршала Жукова (возле Оренбургской областной филармонии), на ул. Пролетарской (в районе дома № 271), на пр. Победы (в районе Оренбургского государственного университета), на ул. Чкалова (возле остановки общественного транспорта «Красного казачества»). Все они находятся в предаварийном или аварийном состоянии. Переходы имеют разрушенные лестницы, в ремонте нуждаются потолки и стены. На трех из проверенных переходов отсутствует освещение, что затрудняет их безопасное использование в темное время суток.

«Сложившаяся ситуация является результатом ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Оренбурга возложенных на них обязанностей», — считают в прокуратуре. В адрес главы муниципалитета подготовлено представление с требованием устранить недостатки.

Примечательно, что в начале 2021 года суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал отремонтировать аварийный подземный пешеходный переход на ул. Пролетарская.

Стоит также отметить, еще в отчете за 2018 год чиновники мэрии сообщали о том, что ряд подземных пешеходных переходов нуждается в капитальном ремонте, среди них объекты по пр. Победы (остановка «ОГУ») и по ул. Чкалова (остановка «Красного казачества»).

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