Москва, , 08:16 — REGNUM Эсминец D35 Dragon Вооруженных сил Великобритании был выдворен из российских территориальных вод в районе Крыма. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ России — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов.

По его словам, 13 октября 2020 года эсминец, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды РФ, пересёк российскую границу в районе мыса Херсонес в акватории Чёрного моря, воспользовавшись правом мирного прохода.

На требования покинуть территорию РФ, капитан судна заявил о плохом приёме сигнала. В результате совместных действий ВМФ и ВКС России корабль был выдворен в нейтральные воды, сказал Кулишов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и Североатлантического альянса расширяется на Украине и в Чёрном море.

Глава МИД РФ напомнил о семи совместных учениях Украины и стран НАТО, запланированных на текущий год. Одно из таких учений — крупнейшие для альянса манёвры Defender Europe — 2021.

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