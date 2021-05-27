Москва, , 08:15 — REGNUM Самолет Ил-76 МЧС России доставил в московский аэропорт «Домодедово» 64 граждан России, которые покинули сектор Газа из-за конфликта Израиля и Палестины, сообщил 27 мая в прямом эфире телеканал «Звезда».

Спасательный рейс стал первым, доставившим жителей России на родину. Самолёт вылетел ночью из аэропорта в Каире (Египет), куда покинувших конфликтный регион доставили автобусами.

Покинуть анклав изъявили желание почти 500 человек, в том числе жители стран СНГ. В настоящее время работают над сроками и маршрутами вывоза людей из зоны конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 мая президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан из сектора Газа, которые выразят такое желание. Распоряжение отдано в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.

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