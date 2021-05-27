Москва, , 08:14 — REGNUM Поддержку рублю продолжают оказывать дорогая нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также нацвалюту поддерживает предстоящая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве.

По итогам торгов рубль подорожал к евро и британцу. Пара евро/рубль снизилась на 0,44%, до 89,64 руб., фунт/рубль — на 0,17%, до 103,81. руб.

Против доллара он показал небольшие изменения, подешевев на одну копейку, до 73,51 руб.

Пик налоговых платежей в России пройден, поэтому рубль будет сейчас чувствительнее к снижению цен на нефть.

Сегодня, 27 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $68,37 за баррель. В конце недели ожидается повышение волатильности из-за выхода важной статистики и длинных выходных в США.

Сегодня в США выйдут данные по ВВП США за I квартал (вторая оценка). 28 мая Штаты представят отчёт по инфляции, за которым внимательно следит Федеральная резервная система США.

31 мая в США отмечается День памяти. Статистика окажет влияние на доллар и доходность казначейских облигаций, а они на рубль.

Торги на Мосбирже сегодня открылись ростом по доллару. Пара доллар/рубль повысилась до 73,57 руб. Сопротивлением выступает уровень 73,90 руб. С технической точки зрения он является перед выходными ключевым.

Если покупатели пройдут его сегодня, то в моменте доллар скорректируется до 74,60 руб. общий же настрой по рублю положительный и цели остаются на уровнях 72,65 и 73,00 руб.

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