Самара, , 08:17 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения собак на женщину возбуждено в Самаре. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что инцидент произошел рано утром 19 мая на улице Земской. Бездомные собаки напали на женщину 1956 года рождения. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где она скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту ненадлежащего исполнения чиновниками своих служебных обязанностей. Следователи установили, что администрация заключила контракт на отлов бродячих животных. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре росгвардеец спас мать с ребёнком от стаи бездомных собак.